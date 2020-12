Esporte No Arruda, Vila Nova vence o Santa Cruz e se recupera na Série C Time colorado venceu o Cobral Coral por 2 a 1, com gols de Henan e Rafhael Lucas - o atacante Victor Rangel diminuiu para a equipe da casa

Na reestreia de Márcio Fernandes no comando técnico do Vila Nova depois de cinco anos do título da Série C em 2015, o Tigre venceu o Santa Cruz, por 2 a 1, neste sábado (19). Henan e Rafhael Lucas marcaram os gols da vitória colorada no Arruda, o atacante Victor Rangel descontou para o Cobral Coral. O duelo foi válido pela 2ª rodada da 2ª fase da competição nacional. ...