Esporte No apagar das luzes, Goiás bate Palmeiras e encerra jejum no Brasileiro Miguel marca nos acréscimos e dá vitória que não era conquistada pelo time esmeraldino há 11 jogos

Acabou o jejum. O Goiás sofreu, mas não desistiu e conseguiu voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino bateu o Palmeiras, por 1 a 0, na noite deste sábado (21), na Serrinha. O gol da vitória foi anotado pelo meia Miguel, prata da casa, que entrou no 2º tempo do jogo. O time esmeraldino chegou aos 15 pontos conquistados na competição e segu...