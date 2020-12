Esporte No apagar das luzes, Atlético-GO vence o Ceará de virada Léo Chú abriu o placar para o Vozão, mas com gols de Jean (pênalti) e Roberson, o Dragão virou e venceu o time alvinegro, por 2 a 1, na Arena Castelão

O Atlético-GO mostrou poder de reação e venceu o Ceará, de virada, neste sábado (12), na Arena Castelão. Todos os gols da partida foram marcados no 2º tempo. O Vozão abriu o placar com Léo Chú, na sequência Jean, de pênalti, deixou tudo igual. Aos 44 minutos, depois de bonita jogada trabalhada, Roberson finalizou de fora da área e marcou o gol do triunfo do Dragão. ...