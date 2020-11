Esporte No ano do hepta, ativismo de Hamilton provocou mudanças na F-1 No ano em que atraiu todos os holofotes da F-1 enquanto superava as marcas de Michael Schumacher, o piloto da Mercedes aproveitou para chamar a atenção para a luta contra o racismo

"Não vou parar, não vou desistir". Esse foi o recado de Lewis Hamilton à FIA (Federação Internacional de Automobilismo) quando a entidade desistiu de abrir um processo investigativo sobre a postura do piloto durante o GP da Toscana, a nona etapa da temporada 2020 da F-1. Antes e depois da prova, inclusive no pódio, o inglês de 35 anos usou uma camiseta com a insc...