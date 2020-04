Esporte No aniversário, Goiás promove ações à torcida e tenta superar crise Time esmeraldino completa 77 anos nesta segunda (6). Presidente diz que é momento de reflexão e busca ações para clube sobreviver em meio à paralisação

Nada de festa com a presença de jogadores e ídolos, sem lançamentos de camisa nova e site para venda de itens do clube, como era planejado. O Goiás completa 77 anos nesta segunda-feira (6) com ações voltadas à torcida nas redes sociais e diretoria tenta dar sequência em cortes nas despesas para superar a paralisação do futebol devido ao coronavírus, que resultou na queda da...