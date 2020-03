Esporte No aniversário dos clubes, comemoração será só virtual Atlético-GO e Goiás fazem aniversário no início de abril e não poderão fazer eventos e celebrar em grupos. Clubes preparam ações para festejar nas redes sociais

Aniversariantes do início do mês de abril, Atlético-GO e Goiás se desdobram para ser criativos e marcar as datas com ações virtuais. Mesmo em período de adversidade por causa da pandemia do novo coronavírus, confinamento e paralisação de todas as competições, os clubes esperam movimentar suasa torcidas. No próximo dia 2 de abril (quinta-feira), o Atlético vai com...