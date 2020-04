Esporte No aniversário de 77 anos, Goiás passa missão para torcida Clube chama torcedores para cantarem o hino esmeraldino, na próxima segunda (6), às 19h43, em referência ao ano de fundação da equipe, em 1943

Por causa da recomendação de isolamento social, em meio à pandemia do coronavírus, o Goiás não poderá fazer uma festa com a presença de pessoas, como era planejado, na celebração de 77 anos de sua fundação, na próxima segunda-feira (6). Isso não quer dizer que a data passará em branco. Nas redes sociais, o clube chamou a torcida para cantar o hino esmeraldino, mas com alg...