Esporte No amistoso, Dragão pega terceiro adversário padrão Série A em 2019

À espera do clássico da Série B, contra o Vila Nova, no dia 13 de julho, o Atlético faz nesta quinta-feira (4) o que deve ser o último amistoso da intertemporada. A equipe atleticana vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, o terceiro clube da Série A nacional que será adversário do time rubro-negro em 2019. A partida será às 16 horas, em São Januário. Antes, o Dragão...