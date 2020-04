Esporte No aguardo por decreto, Atlético-GO não tem recursos para retomar obras no Accioly Pouco mais de 60% da obra está concluída e clube estima que, após retomada das obras, serão necessários entre 40 a 50 dias para finalizar ampliação para 13,3 mil lugares

Sem atividades em praticamente todos os setores, o Atlético busca algum tipo de ajuda financeira da CBF e espera que as novas medidas que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, promete anunciar no dia 19 de abril, possam beneficiar o clube. Sem muitas expectativas quanto ao retorno do futebol (treinos, jogos), por enquanto, as deliberações do governo estadual podem t...