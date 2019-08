Esporte No Accioly, Dragão bate Oeste e garante permanência no G4 nesta rodada Com 28 pontos, Atlético sobe à vice-liderança momentaneamente e só pode ser ultrapassado pelo Coritiba na rodada

O Atlético precisava dar uma resposta, à altura das cobranças, após derrota para o CRB, no último jogo disputado em casa. O Dragão teve, pela frente, na noite desta terça-feira (13), o Oeste. Com um primeiro tempo ofensivo, de boas chances criadas, o Dragão jogou o suficiente para fazer dois gols e alcançar a reabilitação na Série B no Estádio Antõnio Accioly. O Atlético f...