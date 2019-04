Esporte No Accioly, Atlético bate o Vila Nova e volta à decisão do Goianão após cinco anos Rubro-negro pegará Goiás na decisão nos dois próximos domingos. Final do jogo é marcado por confusão entre jogadores e pelo uso do spray de pimenta pela polícia

O Atlético fez valer o seu favoritismo e se classificou para a final do Campeonato Goiano neste domingo (7). No entanto a vaga não veio de maneira fácil. Jogando em um Antônio Accioly cheio de lama, por conta da forte chuva, o Dragão venceu o Vila Nova por 1 a 0, com gol do meia Jorginho, e agora pega o Goiás na final. A nota triste ficou pela confusão entre jogadores d...