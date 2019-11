Esporte No 60º jogo, Atlético-GO busca acesso para “ano perfeito” Dragão foi campeão estadual e quer subir para a Série A e consolidar temporada vitoriosa

No sábado seguinte (dia 30), o Atlético recebe o Sport para jogo decisivo, em que busca o acesso à Série A, no Estádio Antônio Accioly, diante da torcida atleticana. O Dragão disputa a última partida do ano - será a de número 60, na temporada em que voltou a ganhar o Estadual, depois de cinco anos, chegou à 3ª fase da Copa do Brasil e, agora, deseja o acesso à elite ...