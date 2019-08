Esporte No 3º jogo de Ney Franco, Goiás quer fim de jejum de vitória Time esmeraldino recebe o Internacional, que atuará no Serra Dourada com equipe reserva, e busca vencer pela primeira vez após a pausa para a Copa América

Depois do empate diante do Bahia superando uma extensa lista de desfalques, o Goiás busca reencontrar o caminho da vitória na Série A após sete jogos. Diante do time reserva do Internacional, neste domingo, às 16 horas, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ney Franco conta com a volta de alguns atletas e um leque de opções táticas para o clube esmeraldi...