Esporte No 1º turno, Vila Nova conquistou apenas seis pontos contra próximos adversários Tigre terá seis partidas para definir sua situação na Série B. Se repetir desempenho do 1º turno, pode ser rebaixado à Série C do Brasileiro

O Vila Nova terá mais seis jogos para definir sua situação na Série B. Só há dois caminhos para o Tigre: evitar rebaixamento à 3ª Divisão ou escapar da queda. Para isso, terá de melhorar o rendimento que obteve contra os próximos adversários, em comparação com o desempenho do 1º turno, na qual conquistou seis pontos em 18 disputados. A sequência final do Vila Nova n...