Esporte No 1º jogo de Lampard no Stamford Bridge, Chelsea empata com o Leicester no Inglês Depois de sair na frente em primeiro tempo arrasador, o Chelsea cedeu o empate ao Leicester na segunda etapa e teve que se contentar com o 1 a 1 neste domingo

Depois de seu retorno ao Chelsea como técnico no início desta temporada, Frank Lampard finalmente fez sua primeira partida no comando da equipe no estádio Stamford Bridge, casa do clube londrino. O desfecho, porém, não foi o esperado pelo ex-jogador do time azul. Depois de sair na frente em primeiro tempo arrasador, o Chelsea cedeu o empate ao Leicester na segunda etapa e...