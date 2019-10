Esporte No 1º dia de venda, torcedores do Flamengo reclamam de valores dos ingressos adotados pelo Goiás Vendas tiveram início nesta sexta-feira (25); Mesmo com aumento dos bilhetes para o jogo no próximo dia 31, com preços que variam entre R$150 e R$200, fila de grande proporção se formou

Com o início das vendas de ingressos para a partida entre Goiás e Flamengo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, os torcedores tomaram conta da fila de espera, na manhã desta sexta-feira (25), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O jogo será na quinta-feira (31), às 20 horas, no Estádio Serra Dourada e os bilhetes tiveram os valores aumentados, custando R...