Esporte No último lance, Vila Nova empata com o Manaus na estreia da Série C Tigre inicia a caminhada da busca por acesso à Série B com empate fora de casa em dia marcado por problemas com testes de Covid-19 e pelo menos um caso positivo de coronavírus na delegação

O Vila Nova iniciou sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro com empate com o Manaus, nestes sábado (8), na Arena da Amazônia, em um dia complicado por causa dos problemas com testes de Covid-19. Sem o zagueiro Adalberto e só com seis jogadores no banco, o Tigre saiu atrás, fez um primeiro tempo ruim, mas cresceu no segundo tempo e conseguiu o empate aos 49 m...