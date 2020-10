Esporte No último lance, Goiás sofre virada do Flamengo no Maracanã Em jogo atrasado da 11ª rodada, time esmeraldino sai na frente do placar e vê Pedro marcar duas vezes para dar a vitória ao time carioca no Maracanã

O Goiás suportou a pressão do Flamengo até os 49 minutos do 2º tempo, mas acabou sofrendo a virada no último lance da partida. Na noite desta terça-feira, o time esmeraldino foi derrotado, de virada, por 2 a 1, e segue na lanterna da competição com nove pontos conquistados. O time rubro-negro, por outro lado, chegou a 30 pontos e é vice-líder da Série A do Campeonato B...