Esporte No último dia de transferências, Goiás contrata atacante Dudu Ex-Santa Cruz e Náutico, jogador de 23 anos já teve o nome publicado no BID da CBF

O atacante Dudu é a nova contratação do Goiás. O time esmeraldino acertou com o atleta de 23 anos, que estava defendendo o Santa Cruz na Série C. Pelo tricolor pernambucano, anotou 3 gols em 16 jogos. Natural de Campo Grande/MS, Dudu subiu para o profissional do Cruzeiro, após passages pelas categorias de base do Benfica/POR e Guaicurus/MS. Depois, atuou por dois a...