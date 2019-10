Esporte No último clássico goiano do ano, Vila Nova e Atlético empatam no Serra Tigre e Dragão ficaram no empate, por 1 a 1, nesta sexta-feira (11). Resultado é ruim para os dois, nas lutas contra rebaixamento e acesso

O último clássico goianiense da temporada terminou empatado. Vila Nova e Atlético empataram, por 1 a 1, na noite desta sexta-feira (11), no Estádio Serra Dourada. O resultado é ruim para os rivais, que lutam pelo acesso à Série A (Dragão) e contra o rebaixamento à Série C (Tigre). Os gols do duelo foram marcados por Mike e Bruno Mezenga. Em 13 confrontos entre os riv...