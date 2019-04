Esporte 'Ninguém tem cadeira cativa', diz Tchê Tchê em apresentação oficial no São Paulo Contratado por 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Tchê Tchê deve brigar pela posição com Liziero no meio de campo

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (3) como novo reforço do São Paulo, o volante Tchê Tchê afirmou que não chegou apenas por ter sido indicado pelo técnico Cuca, com quem foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. O jogador de 26 anos disse que também consultou o clube sobre o interesse em sua contratação. "Sou suspeito para falar do Cuca. Mas, antes ...