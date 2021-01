Esporte 'Ninguém quer perder', diz zagueiro do Atlético-GO sobre clássico com Goiás Equipes esquecem a Série A para voltarem a disputa do Goianão 2020, que será retomado na quarta-feira (13), com o clássico entre as cinco partidas da 11ª rodada

O zagueiro Gilvan, de 31 anos, deve voltar ao time no clássico desta quarta-feira (13) diante do Goiás, no Estádio da Serrinha. O jogo marca o retorno das duas equipes à disputa do Goianão 2020 - rubro-negros e alviverdes priorizam a Série A do Brasileiro. Como garantiram vagas às quartas de final do Estadual, os dois rivais utilizarão reservas e jogadores da base. ...