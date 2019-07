Esporte Nicolas revela noite mal dormida por adrenalina após virada do Atlético: 'foi alucinante' Lateral esquerdo, autor de um dos gols rubro-negros na vitória por 4 a 2 sobre o Operário-PR no Accioly, comemorou fase com a camis atleticana e projetou "guerra" para embate direto com o Londrina

Do lateral esquerdo Nicolas, saiu o arremate que empatou o jogo para o Atlético contra o Operário, na noite da última terça-feira (30), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Dali em diante, o Dragão, que havia perdido o primeiro tempo por 2 a 0, marcou outros dois gols e venceu, de virada, a equipe paranaense por 4 a 2, assumindo a vice-liderança da Série B do Campeonato B...