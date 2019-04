Esporte Nicolas comemora título pelo Atlético, conquista pessoal e quer Dragão com 'humildade' na Série B Defensor rubro-negro ressaltou trabalho e união do elenco atleticano. Para o jogador, equipe terá que "saber sofrer" na temporada

"Mais do que merecido". Foi com esta frase que o lateral esquerdo Nicolas definiu a conquista do título do Goianão 2019 pelo Atlético. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (23), o jogador, que chegou ao rubro-negro perto da metade da competição, apontou os fatores que, em sua opinião, culminaram com o título do Dragão. "Foi merecido pelo nosso trabal...