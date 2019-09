Esporte Nico López pede 'jogo perfeito' contra o Fla para sair do Maracanã com vitória Para o uruguaio, esta é uma das poucas maneiras de passar pelo líder da competição, que vem de uma série de sete vitórias

O meia-atacante Nico López projeta um "jogo perfeito" para sair do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com a vitória em confronto contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o uruguaio, esta é uma das poucas maneiras de passar pelo líder da competição, que vem de uma série de sete vitórias. Nico López concedeu entrevista ...