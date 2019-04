Esporte Nico López diz que renovação com o Inter está encaminhada: 'Sempre quis ficar' Jogador deve assinar vínculo até o final de 2022

Artilheiro do Internacional e principal jogador da equipe nas últimas três temporadas, Nico López não sairá tão cedo do clube. Segundo o próprio jogador, a renovação de seu contrato até 2022 com o time gaúcho está encaminhada. O atacante uruguaio manifestou o seu desejo de permanecer em Porto Alegre. "Já há duas semanas venho conversando (com a diretoria). Sempre quis...