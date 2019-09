Esporte Neymar volta com gol e assistência, e Brasil empata com a Colômbia O atacante cobrou escanteio para Casemiro abrir o placar e depois aproveitou cruzamento de Daniel Alves para marcar o segundo

Após três meses sem jogar, Neymar voltou a atuar pela seleção brasileira e participou dos dois gols no empate por 2 a 2 no amistoso com a Colômbia. O atacante cobrou escanteio para Casemiro abrir o placar e depois aproveitou cruzamento de Daniel Alves para marcar o segundo. Do lado colombiano, Muriel fez os dois gols no Hard R...