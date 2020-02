Esporte Neymar volta à Liga dos Campeões para tentar colocar PSG em outro patamar O jogador entra em campo pelo clube nesta terça-feira (18) diante do Borussia, nas oitavas de final da Liga, às 17 horas pelo horário de Brasília

Antes da entrega do Prêmio Laureus, em Berlim, Arsène Wenger, um dos técnicos mais conceituados do futebol europeu, comentou o retorno de Neymar ao Paris Saint-Germain na partida desta terça-feira, diante do Borussia, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília). "Quando Neymar está em campo, ele é fantástico. O problema é que, quando março c...