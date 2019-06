Esporte Neymar visita concentração da seleção em São Paulo Cortado da seleção por lesão no tornozelo direito, o jogador se movimentou sem muletas e ganhou abraços e a boa recepção de todos os presentes

O atacante Neymar visitou a concentração da seleção brasileira nesta sexta-feira (21), em São Paulo. Cortado da Copa América por lesão no tornozelo direito, o jogador do Paris Saint-Germain foi cumprimentar os colegas, assim como o técnico Tite, no hotel onde o elenco está concentrado na capital paulista para enfrentar o Peru, neste sábado, na Arena Corinthians. ...