Esporte Neymar treina, mas fica de fora outra vez de jogo do PSG no Campeonato Francês O craque ainda não atuou nesta temporada, mas vai se apresentar à seleção brasileira, em Miami, nos Estados Unidos, nesta segunda, para os amistosos contra Peru e Colômbia

Perto de deixar o Paris Saint-Germain - um acerto para seu retorno ao Barcelona está mais perto -, Neymar treinou nesta quinta-feira com o elenco do clube de Paris, mas está fora do jogo contra o Metz, nesta sexta, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Francês. O craque ainda não atuou nesta temporada, mas vai se apresentar à seleção brasileira, em Miami, nos E...