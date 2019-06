Esporte Neymar sofre lesão e preocupa seleção brasileira para Copa América O atacante foi substituído aos 17 minutos do primeiro tempo, após o gol de Richarlison, que abriu o placar para a seleção brasileira

O atacante Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito no amistoso com o Catar, na noite desta quarta-feira, em Brasília, e será submetido a exames de imagem para conhecer a gravidade a lesão. O atacante deixou o estádio Mané Garrincha em direção ao hospital. Os exames devem ser realizados ainda nesta quarta-feira. "Neymar sofreu uma entorse no tornozel...