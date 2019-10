Esporte Neymar será submetido a exames em Paris após deixar amistoso com dores na coxa Lesão na coxa esquerda tirou o jogador do amistoso contra a Nigéria, neste domingo, em Cingapura

O atacante Neymar será submetido a exames mais detalhados nesta semana em Paris para saber a gravidade da lesão na coxa esquerda que o tirou do amistoso contra a Nigéria, neste domingo (13), em Cingapura. As informações são do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. O camisa 10 sentiu a lesão logo aos sete minutos do primeiro tempo, após uma arrancada. Permaneceu ...