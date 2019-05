Esporte Neymar sente dores no joelho e deixa treino da seleção antes do fim O jogador acusou dores após chutar a gol com a perna esquerda. Ele deixou o campo mancando

A seleção brasileira pode ter ganhado sua primeira grande preocupação, nesta terça-feira (28), na preparação para a Copa América. O atacante Neymar saiu do treino, na Granja Comary, mais cedo após sentir um incômodo no joelho esquerdo. O jogador acusou dores após chutar a gol com a perna esquerda. Ele deixou o campo mancando. O lance aconteceu já nos minutos fin...