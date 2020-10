Esporte Neymar sente dores nas costas, deixa treino e vira dúvida na seleção Nas imagens disponibilizadas pela CBF TV é possível ver o atacante se queixar de incômodo nas costas em alguns momentos, mas não há nenhuma expressão de dor forte

O atacante Neymar é dúvida na seleção brasileira para enfrentar a Bolívia nesta sexta-feira (9), pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. No aquecimento do treino desta quarta (7), na Granja Comary, ele sentiu dores nas costas e deixou a atividade - Everton Ribeiro foi escolhido como substituto ao longo do trabalho tático que teve somente 40 minutos t...