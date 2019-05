Esporte Neymar se despede da temporada com gol e assistência em vitória do PSG no Francês Neymar ficará de fora dos dois jogos finais do Campeonato Francês e da disputa do título da Supercopa da França

Prestes a cumprir suspensão de três jogos por conta de agressão contra um torcedor na final da Copa da França, Neymar se despediu da temporada do Paris Saint-Germain com gol, assistência e vitória sobre o Angers por 2 a 1 em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Francês. Punido pela Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) Neymar ficará de fora dos...