Esporte Neymar se defende de acusação de ataque sexual e diz que Nike mente Caso foi revelado pelo The Wall Street Journal e teria acontecido durante uma viagem do atleta para Nova York

Pelas redes sociais, Neymar se pronunciou pela primeira vez, nesta sexta-feira (29), sobre a acusação de que ele teria atacado sexualmente uma funcionária da Nike, em 2016, e se recusado a colaborar com as investigações internas da companhia norte-americana. O acordo de patrocínio com a empresa teria sido rompido após o jogador não ter contribuído com a apuração. "Não me deram a ...