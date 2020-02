Esporte Neymar reclama por ter sido poupado no PSG: 'Foi ruim para mim'

A derrota do Paris Saint-Germain por 2 a 1 para o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, também ficou marcado pela volta de Neymar aos gramados. O atacante ficou fora de quatro partidas por causa de uma fissura na costela e exibiu insatisfação com a comissão técnica e o departamento médico do clube francês por i...