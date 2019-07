Esporte 'Neymar quer sair do PSG, mas PSG não quer que ele saia', diz presidente do Barça

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, concedeu nesta sexta-feira uma entrevista coletiva, no estádio Nou Camp, para falar do futuro do clube e alguns assuntos muito comentados nas últimas semanas foram discutidos. Entre eles está a situação que envolve Neymar, especulado para voltar nesta temporada ao time catalão dois anos depois de se transferir ao Paris S...