Esporte Neymar prioriza longo contrato com PSG após desistir do Barça, diz jornal Com vínculo até junho de 2022, o camisa 10 já informou o desejo à cúpula do PSG, que se prepara para montar um plano financeiro e iniciar as negociações

Um ano depois de deixar explícita sua vontade de sair do PSG e gerar um conflito interno no clube, Neymar mudou o seu pensamento e agora quer renovar com os franceses. De acordo com o Mirror, o atacante brasileiro desistiu da ideia de retornar ao Barcelona e prioriza um novo contrato de cinco anos com o seu atual clube. Com vínculo até junho de 2022, o camisa 10 já ...