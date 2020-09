Esporte Neymar pode pegar até sete jogos de suspensão por expulsão Por tratar-se de um caso que repercutiu pelo mundo e que envolve uma acusação de racismo, é possível que o a comissão disciplinar do futebol na França se reúna antes do habitual, as quartas-feiras

Expulso na derrota do PSG contra o Olympique de Marselha por 1 a 0 em duelo realizado neste domingo (13), pelo Campeonato Francês, Neymar pode pegar até sete jogos de suspensão do torneio. Segundo a rádio RMC Sport, a Comissão Disciplinar do futebol francês estabelece que esta pena se enquadra em uma agressão cometida com o jogo pausado e sem causar lesão -Neyma...