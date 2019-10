Esporte Neymar pode igualar Ronaldo Fenômeno em gols pela seleção nesta quinta Neymar já entrou em campo 99 vezes pela seleção brasileira e disputará a centésima partida no amistoso de quinta-feira

Neymar poderá alcançar no amistoso com Senegal, nesta quinta-feira, Ronaldo Fenômeno em número de gols pela seleção. Em partidas reconhecidas pela Fifa, ou seja, jogos da seleção principal contra outras seleções principais, o atacante já balançou as redes 61 vezes e Ronaldo tem 62 gols. Na conta que incluem partidas do Brasil contra clubes, combinados e seleções ...