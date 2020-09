Esporte Neymar pede punição e fala em pacificar protestos contra racismo Brasileiro foi expulso em partida contra o Olympique pelo Campeonato Francês, por dar um tapa na cabeça de Gonzalez. Ele afirma que antes disso o espanhol o chamou de macaco

Em texto publicado em sua conta no Instagram nesta segunda-feira (14), Neymar diz que aceitará a punição que poderá receber por ter reagido com um tapa às ofensas do zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez, mas que espera que o rival também seja punido. O atacante do Paris Saint-Germain foi expulso neste domingo (13), em partida contra o Olympique de Marselha pelo Campeo...