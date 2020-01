Esporte Neymar pede menos cobrança sobre Rodrygo e Vinícius Jr. e prevê títulos em 2020 Neymar também fez uma análise de 2019, um ano complicado para o jogador, que teve de passar por uma acusação de estupro, lesão e pouco sucesso nos gramados

Neymar prevê um futuro de sucesso para os novatos Rodrygo e Vinícius Jr., ambos do Real Madrid, no futebol europeu. Em entrevista durante suas férias em um evento de um de seus patrocinadores, o craque do Paris Saint-Germain, pediu menos cobrança por parte da imprensa e torcida brasileiras para as promessas. "No Brasil, a galera é um pouco apressada. Querem que ...