Esporte Neymar participa de treino, mas não é relacionado para 2º jogo do PSG no Francês Oficialmente, o clube francês informa que o brasileiro tem treinado separado do grupo porque segue um cronograma individual para se recuperar plenamente de lesão

Ainda sem ter seu futuro definido, Neymar participou do início do treinamento deste sábado com os demais companheiros do Paris Saint-Germain pela primeira na semana, mas não foi relacionado para a segunda partida do time parisiense no Campeonato Francês, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Rennes. O técnico alemão Thomas Tuchel disse, em entrevista ...