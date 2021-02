Paris Saint-Germain e Neymar têm conversas avançadas por uma renovação de contrato até a metade de 2026, uma extensão de quatro anos em relação ao vínculo atual. A informação é da TNT Sports.

Oficialmente, nem o PSG nem o estafe do atacante falam publicamente sobre a negociação, mas, nos bastidores, é vista como bem encaminhada e seria uma surpresa se não acontecesse.

A primeira conversa sobre renovação aconteceu em Lisboa, ainda em agosto, quando o PSG disputava a última Liga dos Campeões. Desde então, a negociação entre o pai de Neymar, o agente Pini Zahavi e o dono do clube, Nasser Al-Khelaifi, fluiu positivamente.

No início da temporada passada, o brasileiro esteve perto voltar ao Barcelona.

"Mudou muita coisa aqui no PSG. Não sei dizer exatamente o porquê, se sou eu ou outra coisa. Eu me adaptei, estou mais calmo e quero ficar no Paris Saint-Germain", disse Neymar no último domingo (31). Ele está no clube desde 2017.