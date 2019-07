Esporte Neymar não se reapresenta ao PSG e clube anuncia 'medidas apropriadas' Clube francês divulgou nota lamentando ausência do atacante após fim das férias da temporada europeia

Neymar foi a principal ausência na volta às atividades do PSG nesta segunda-feira (8) após as férias da temporada europeia. O clube francês divulgou uma nota lamentando a ausência do atacante, avisando que tomará "medidas apropriadas". O brasileiro era aguardado em Paris após o encerramento da Copa América, cuja final foi disputada neste domingo, no Rio de Janeiro,...