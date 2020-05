Esporte Neymar não aceitou proposta de renovação do PSG de 100 milhões de euros, diz jornal Segundo a publicação espanhola Mundo Desportivo, a razão da negativa seria o desejo de o brasileiro retornar ao Barcelona

O atacante Neymar recusou uma oferta de 100 milhões de euros do PSG para aceitar renovar com a equipe francesa, publicou nesta segunda (4) o jornal Mundo Deportivo. Segundo a publicação espanhola, a razão da negativa seria o desejo de o brasileiro retornar ao Barcelona. O contrato do camisa 10 da seleção brasileira com a equipe de Paris vai até até junho de 202...