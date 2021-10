Esporte Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo concorrem à Bola de Ouro Finalistas da última Liga dos Campeões, Manchester City e Chelsea são os times com o maior número de representantes, com cinco em cada time

Com Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, a revista France Football divulgou nesta sexta (8) a lista com os 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro, dado ao melhor jogador do mundo na temporada. Além do trio, a lista ainda conta com Mbappé e Robert Lewandowski, do brasileiro naturalizado italiano Jorginho. Finalistas da última Liga dos Campeões, Manchester City e Chelse...