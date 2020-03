Esporte Neymar marca, PSG bate Borussia Dortmund e está nas quartas da Liga dos Campeões

Neymar fez um gol, armou as principais jogadas, cavou a expulsão de um adversário e liderou o Paris Saint-Germain na vitória, por 2 a 0, nesta quarta-feira, que classificou a equipe francesa para as quartas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, na Alemanha, o time da casa vencera por 2 a 1. Neymar foi contratado junto ao Barcelona, em 2017, por 222 mil...