Esporte Neymar marca, mas norueguês decide e Dortmund bate o PSG pela Liga dos Campeões Atacante de 19 anos rouba a cena e faz dois gols na vitória dos alemães sobre o PSG

No retorno de Neymar ao Paris Saint-Germain após quatro jogos quem brilhou foi o jovem Erling Haaland. O norueguês de apenas 19 anos marcou duas vezes na vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1, nesta terça-feira, no Signal Iduna Park, na Alemanha, e colocou o time alemão em vantagem por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro fez o gol dos franceses. ...